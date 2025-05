Casper Ruud vinner karrierens største tittel i Madrid over Jack Draper i en nervepirrende finale

HQ

Det ble en skikkelig thriller i Madrid, en av de beste og jevneste Madrid Open-finalene de siste årene, der Casper Ruud til slutt vant tittelen i Caja Mágica over den ferske Indian Wells-vinneren Jack Draper med 7-5, 3-6, 6-4.

Dette er den største seieren i karrieren til nordmannen, som tidligere var nummer to i verden i 2022, da han var finalist i to Grand Slam-turneringer (US Open og Roland Garros). Til tross for 12 ATP-titler hadde han imidlertid aldri vunnet en tittel større enn ATP Series 250 eller 500. På mandag vender han tilbake til topp 10.

I mellomtiden vil Draper også sementere seg i topp 10, og klatre til verdens nummer 5. Og til tross for at han ikke tok seieren i Madrid, kunne kampen knapt ha vært jevnere, noe som varsler om store ting for begge tennisspillerne, mindre enn en måned før Roland Garros (25. mai).

Neste stopp blir imidlertid Roma, en annen ATP Masters 1000-turnering, som finner sted mellom 5. og 18. mai.