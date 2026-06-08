Cassette Beasts 2002 avslørt, og tar noen store steg opp fra forgjengeren

Cassette Beasts har kanskje ikke sett den massive, verdensomspennende suksessen til Palworld, men det er et av de reneste og mest elskede alternativene for å samle på skapninger som ikke er Pokémon. I tillegg, hvis det hadde fått Palworlds anerkjennelse, kunne utviklerne ha blitt saksøkt, og ikke kunne ha laget Cassette Beasts 2002, den nylig avslørte oppfølgeren.

Cassette Beasts 2002 tar oss med til London i - du gjettet riktig - 2002. Vi skal utforske en ny setting, og vi får ikke bare spille inn Beasts, men også forvandle oss til dem. Vi kan også kombinere med Beasts som i det første spillet, slik at vi får noen kraftige og genialt utformede kombinasjoner. Online-støtte vil være tilgjengelig fra utgivelsen med Cassette Beasts 2002, noe som ble lagt til senere i det opprinnelige spillet.

I historien reiser vi frem og tilbake mellom menneskenes og dyrenes verdener, ettersom vi har å gjøre med en okkultist som har problemer med begge steder. Det er ingen utgivelsesdato for Cassette Beasts 2002 ennå, men spillet er tilgjengelig på ønskelisten nå.