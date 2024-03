Cassette Beasts kommer til mobile enheter

HQ

Utvikleren Bytten Studio har kunngjort en rekke spennende nyheter for monsterfangerspillet Cassette Beasts.

Den planlagte flerspilleroppdateringen av spillet kommer 20. mai, og da vil opptil åtte spillere kunne utforske verdenen Cassette Beasts, utfordre hverandre i kamper, samarbeide og til og med fange monstre på egen hånd. PC-spillere kan allerede nå få en forsmak via en betaversjon som er tilgjengelig på Steam.

Ellers er det annonsert et samarbeid med Moonstone Island, som også er planlagt til 20. mai, og som innebærer at det kommer en rekke kosmetikkprodukter og kostymer til spillet basert på indietittelen. Moonstone Island vil også bli styrket med Cassette Beasts' Pombomb som en brukbar ånd.

Til slutt ble det kunngjort at en mobilversjon av Cassette Beasts er under utvikling, og at den vil komme til Android og iOS-enheter en gang i fremtiden.