Cassette Beasts ser nydelig ut i ny trailer

Bytten Studio og Raw Fury satser hardt på retro-nostalgi i deres kommende Cassette Beasts. Det ser ut som et klassisk turbasert RPG med en åpen verden og pen pikselgrafikk, men som navnet tilsier, er kassetter en viktig del av konseptet.

Dette innebærer å ta med deg din trofaste Walkman inn i kampene. Du samler monstre, som deretter kan kombineres for å skape nye og kraftigere. Her er den offisielle beskrivelsen:

"Velkommen til New Wirral, en avsidesliggende øy bebodd av merkelige skapninger du bare har drømt om, mareritt du forhåpentligvis ikke har, og en gjeng modige folk som bruker kassettbånd til å forvandle seg til kamp. For å finne en vei hjem må du utforske hver tomme av øya, og spille inn monstre til dine trofaste kassettbånd for å få sine evner!

Nå har vi fått en helt ny trailer med en fast utgivelsesdato for Cassette Beasts, som har premiere for PC 26. Det lanseres også for Switch og Xbox i løpet av sommeren.