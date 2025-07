Caster Semenya får delvis juridisk seier i kampen mot kjønnstesten

HQ

Caster Semenya, en 34 år gammel mellomdistanseløper, vant to gullmedaljer i London i 2012 og Rio i 2016, tre gullmedaljer i VM og fem gullmedaljer i afrikanske mesterskap, blant mange andre sportslige suksesser, de fleste av dem på 800 meter. Karrieren hennes tok imidlertid slutt i 2019, da World Athletics tvang Semenya til å ta medisiner for å undertrykke testosteronnivået, ettersom sørafrikaneren var født med en kjønnsutviklingsforstyrrelse (DSD) som førte til at hun hadde mannlige XY-kromosomer.

Semenya nektet å ta medisinene, og ble derfor utestengt fra alle friidrettsstevner for kvinner av World Athletics. Siden har hun levert inn en rekke rettslige klager. I dag har hun vunnet en delvis seier, ettersom Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i en endelig kjennelse har sagt at regjeringen i Sveits ikke innrømmet henne en rettferdig høring i 2023, der landets domstoler opprettholdt World Athletics' beslutning om å kreve at hun skulle redusere disse østrogenbaserte behandlingene som er "skadelige, unødvendige og angivelig korrigerende", med ordene til Semenyas advokat Schona Jolly (via El País).

Semenya er motstander av "kjønnstestene" som hun mener "umenneskeliggjør og diskriminerer kvinner", og har vunnet noen rettssaker, men har ikke klart å stoppe innføringen av disse testene som er i ferd med å bli obligatoriske. Dagens dom går ikke mot World Athletics, men kun mot den sveitsiske regjeringen og den sveitsiske føderale høyesteretten, som ikke beskyttet Semenyas rettigheter og "ikke oppfylte" kravet om "særlig strenghet i henhold til artikkel 6 (retten til en rettferdig rettergang) i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen".

Dagens seier er imidlertid delvis, ettersom storkammeret fant at klager som gjelder brudd på retten til respekt for privatlivet eller diskriminering ikke faller inn under sveitsisk jurisdiksjon.