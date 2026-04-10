Castlevania: Belmont's Curse byr på mye pisking og fransk sightseeing i ny trailer

Konami hadde en bombe i vente da de i februar annonserte at Castlevania er tilbake. Sammen med Evil Empire og Motion Twin utvikler de nå Castlevania: Belmont's Curse, der vi skal bruke Belmont-familiens arvestykke, Vampire Killer, til å piske oss vei gjennom Paris.

Nå får vi se litt mer av spillet via en ny trailer, komplett med utviklerkommentarer som forklarer hva vi ser. Vi får en herlig stilig versjon av den franske hovedstaden, inkludert en omvisning i Notre Dame og et møte med en historisk fransk heltinne som vi er helt sikre på at du vil kjenne igjen...

Dessverre har vi fortsatt ingen utgivelsesdato, så det er tilbake til det noe vage "2026" for PC, PlayStation 5, Switch 2 og Xbox Series S/X.