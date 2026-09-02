Castlevania: Belmont’s Curse – forhåndsvisning: Geniale Belmont-brødre som banker vampyrer

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Samarbeidet mellom Evil Empire, utvikleren av The Rogue Prince of Persia, og Motion Twin, skaperen av Dead Cells, var nok til å få meg begeistret. Da jeg så at Castlevania var tilbake, med karakterer fra den populære Netflix-serien i rampelyset, visste jeg at vi hadde noe spesielt i vente. Noen måneder senere fikk jeg sjansen til å sette meg ned og spille Castlevania: Belmonts Curse. Bare én avtale i en fullpakket timeplan, men en som skilte seg ut allerede fra de første øyeblikkene jeg holdt kontrolleren.

Vi begynner helt i starten av spillet, i en versjon som vi får vite er så nær den offentlige utgivelsen som det er mulig å komme mellom nå og oktober. Året er 1499, stedet er Paris. Byen har blitt overmannet av et overnaturlig onde, et onde som bare kan stoppes av en Belmont. Biskopen av Paris kaller på Trevor, i den tro at han er den siste i slekten, for å komme og stoppe denne trusselen. Trevor er, som du kanskje aner fra traileren, ikke den siste i Belmont-slekten, siden han har med seg datteren Rose. Vår spillbare karakter, som vi starter som med en gang, dykker ned i kloakken i Paris for å kjempe oss gjennom de levende døde som har gjort byen til sitt hjem.

Castlevania: Belmont’s Curse fanger deg umiddelbart med sin fantastiske grafikk. Både bakgrunnen, forgrunnen og karaktermodellene oser av stemning og personlighet. Jeg spilte ikke så mye Castlevania da jeg var yngre, selv om jeg elsket TV-serien, og ble raskt forelsket i den dystre, vakre estetikken i serien. Det kommer strålende til uttrykk her, selv i det skitne grønne i kloakken under Paris. Når du først kommer ut i den ødelagte og brennende byen, blir spillet bare enda mer imponerende etter hvert som du spiller videre. Mens jeg i The Rogue Prince of Persia syntes noen av bakgrunnene var litt ensformige, opplevde jeg her aldri – selv i ett og samme miljø – at jeg kjedet meg eller lurte på om jeg var i et rom for første gang eller ikke.

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«The Rogue Prince of Persia» var et solidt spill, men det føles definitivt som om Evil Empire har lært alle de riktige leksjonene for sitt «Castlevania»-spill. Bevegelsene er like gode som i «Rogue PoP», kampene er kraftfulle og raske, og musikken er som honning i ørene. I *Castlevania: Belmont's Curse* har du en rekke våpen og magiske evner til disposisjon, men spillet gir deg disse alternativene i små doser etter hvert som du spiller videre. Noen er rene oppgraderinger, som å bytte ut den lille ildkulen din med et kraftig kryssprosjektil som kan trenge gjennom fiender og sprette tilbake fra vegger. Våpnene gir deg ulike spillestiler mer enn de gir deg en direkte vei til større styrke. Jeg byttet for eksempel tilbake til det vanlige sverdet etter å ha plukket opp en cestus, fordi jeg fant at rekkevidden til det første våpenet var mer nyttig for å holde fiender på avstand.

Systemene og mekanikkene får lov til å komme til deg i sin egen tid, og *Castlevania: Belmont’s Curse* har ikke hastverk med å gi deg det kuleste elementet, fordi det vet at alt er kult. Du må for eksempel slå den første sjefen for å få pisken, noe som viser seg å være en utfordrende kamp selv om du har drept nok fiender til å tjene deg noen ekstra nivåer. Når du først har fått pisken, skyter mobiliteten din i været, og å svinge deg over pigggraver, henge deg fast på fiender i luften og hoppe fra forankringspunkter er rett og slett en fryd fra et spillperspektiv. Ikke alt er ren glede i Castlevania: Belmont’s Curse. Sjefskampene er ganske tøffe, men den jeg spilte var ikke i nærheten av å være frustrerende. Hver gang jeg døde, var det fordi jeg gjorde en feil, ikke fordi spillet valgte å være urettferdig mot meg. Det krevde tålmodighet og god timing, og viste at spillet handler om mer enn å slå i stykker noen skjeletter med sverdet ditt og løse gåtene for å komme videre til neste område.

Alt Castlevania: Belmont's Curse trenger å gjøre for å være en GOTY-kandidat for meg, er å fortsette akkurat som det er. Tilbakevendingen av den originale Metroidvania-spilltypen (hvis vi i det hele tatt kan kalle det det) føles som om den takler presset med å være vårt første Castlevania-spill på lenge uten problemer. Enten du er en gammel fan eller en nykommer som bare er interessert på grunn av serien, vil du finne noe du liker her. Alt fungerer rett og slett som det skal, og det føles så tilfredsstillende å spille når alle brikkene faller på plass. Å spille gjennom Gamescom-demoen føltes som å pakke ut en nesten uendelig sjokoladebar. Hver gang jeg trodde jeg hadde lært alt, dukket det opp noe annet utrolig kult, enten i form av en ny fiende, en ny mekanikk eller et nytt område å piske seg rundt i. Det er en ekte følelse av at Motion Twin og Evil Empire har noe spesielt på gang.

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