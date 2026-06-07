Castlevania: Belmont's Curse lanseres i oktober

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Konami stjal showet på en fremvisning tidligere i år, da det japanske selskapet var til stede for å dele nyheter om tonnevis av kommende spill, inkludert det nylig annonserte, på det tidspunktet, Castlevania: Belmont's Curse.

Dette er et Metroi... Castlevania-prosjekt tvers igjennom, noe som betyr at du kan forvente å utforske en verden gradvis, tjene nye gjenstander og oppgraderinger som lar deg nå nye områder, med et enormt slott bebodd av en rekke avskyelige blodsugende vampyrer som ramme. Som navnet tilsier, liker naturligvis ikke hovedpersonen i dette eventyret vampyrer overhodet, med Rose Belmont i hovedrollen i dette etterlengtede prosjektet.

Med en ny trailer nå tilgjengelig, er det bekreftet at Castlevania: Belmont's Curse vil lanseres om noen måneder, på PC, PS5 og Xbox Series X/S den 15. oktober. Interessant nok manglet Nintendo Switch-logoen fra denne utgivelsesdatoen, noe som tyder på at spillere på Nintendos hybridplattform ikke vil kunne bli med på moroa på dag én.

Med dette i bakhodet, se den nye traileren for Castlevania: Belmont's Curse nedenfor.