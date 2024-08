Castlevania Dominus Collection annonsert og utgitt

Fansen fortsetter å skrike etter et nytt Castlevania, men Konami har så langt nektet å gi seg. De gir imidlertid gjerne ut samlinger av eldre utgaver av den ultraklassiske serien, og siden dette er spill som har eldet veldig godt, klager vi absolutt ikke.

Under gårsdagens Nintendo Direct: Partner Showcase-presentasjonen overrasket Konami oss ved å kunngjøre Castlevania Dominus Collection, en samling av Nintendo DS-spillene i serien, som alle ble gjennomgående rost på den tiden :



Dawn of Sorrow



Portrait of Ruin



Order of Ecclesia



Men det blir enda bedre. Denne samlingen ble nemlig utgitt samtidig som den ble annonsert - noe som betyr at du kan laste den ned og begynne eventyret allerede i dag. Og for å gjøre det hele perfekt, kommer det til PC, PlayStation, Switch og Xbox, slik at alle kan være med.

På toppen av det hele inkluderer samlingen også Haunted Castle Revisited, som er "en tilpasning av Castlevania-arkadespillene", og dermed noe svært få har opplevd. Sjekk ut kunngjøringstraileren nedenfor.