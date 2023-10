Castlevania: Nocturne har blitt fornyet for en ny sesong

HQ

Hvis du har vært helt oppslukt av Netflix' Castlevania-verden siden Castlevania: Nocturne debuterte i slutten av september kan du glede deg over at serien fortsetter på strømmetjenesten.

I løpet av helgen bekreftet Netflix at Castlevania: Nocturne er fornyet for en ny sesong, og at den nå også er i produksjon.

Det er ikke nevnt noe om når denne oppfølgersesongen vil debutere, men med tanke på at sesong 1 nettopp har kommet, er det nok rimelig å anta at sesong 2 ikke vil ha premiere før sent i 2024 eller til og med tidlig i 2025.

Hvis du ikke allerede har gjort det, kan du lese anmeldelsen vår av Castlevania: Nocturne her.