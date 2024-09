Castlevania: Nocturne kommer tilbake på nyåret

HQ

Hvis du har skreket etter mer Castlevania, har vi noen gode nyheter for deg! Netflix har avslørt premierevinduet for den kommende andre sesongen av Castlevania: Nocturne, spinoff-anime som dreide seg om Richter Belmont, Trevor Belmonts etterkommer, da han slår seg sammen med den udødelige sønnen til Dracula, Alucard, for å møte Vampire Messiah.

Serien kommer tilbake til streameren en gang i januar 2025. Vi har ikke en fast dato ennå, men vi har en synopsis på sesongen og en kort dato kunngjøringstrailer som du kan se nedenfor.

Synopsis: "Nå sammen med den legendariske Alucard, er Richter Belmont og hans band av vampyrjegere i et desperat løp mot tiden. Erzsebet Báthory, vampyrmessias, som allerede virker uovervinnelig, søker gudinnen Sekhmets fulle makt slik at hun kan kaste verden ut i endeløst mørke og terror."