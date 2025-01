Castlevania: Nocturne Sesong 2 vises i vampyrfylt trailer

HQ

Castlevania-serien var en stor suksess for Netflix, og da den ble avsluttet for fire år siden, ville fansen ha mer. Og det fikk de, for høsten 2023 hadde den første sesongen av Castlevania: Nocturne premiere. Denne gangen var serien lagt til slutten av 1700-tallet og fulgte Richter Belmont (som debuterte i Castlevania: Rondo of Blood fra 1993).

Castlevania: Nocturne var også veldig populær, og i morgen er det premiere på sesong to. Som du kunne forvente, har vi fått en ny trailer for å markere anledningen. Sjekk den ut nedenfor.