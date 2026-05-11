Castlevania- og Devil May Cry-showrunner tror ikke de fleste videospillfilmatiseringer vil "bli realisert"

HQ

Selv om det er mange videospillfilmatiseringer som gjør sin ankomst på kino og på strømmeplattformer i disse dager, er det mange, mange flere i pipeline. Faktisk har du sannsynligvis mistet oversikten over alle filmatiseringene som har blitt snappet opp, kanskje litt fordi mange av dem er bekreftet å være under utvikling i en eller annen grad og deretter ser ut til å forsvinne i eteren.

En person som har mye erfaring med å få videospillfilmatiseringer over streken, Castlevania og Devil May Crys showrunner Adi Shankar, har nevnt at han ikke forventer å se mange av disse prosjektene noen gang.

I et intervju med GamesRadar+ uttalte Shankar: "Jeg tror bare ikke at de fleste av disse tingene kommer til å bli realisert, fordi det er så mange interessenter. Det er lett å [si] at vi skal tilpasse dette spillet. Men det er ikke noe nytt. Det har vært kunngjøringer om tegneseriefilmer, videospillfilmer og TV-serier. Det har vært en del av mediesyklusen siden 90-tallet.

"Vi kommer ikke til å komme til et punkt der det kommer til å bli laget 50 i året. De annonserer mange... Hvis vi snakker om rene filmatiseringer - som om vi behandler dette videospillet som en roman - [og] vi har 50 av dem i året, da kommer publikum til å være veldig begeistret for originale ting."

Shankar avslutter med å legge til at selv de som lages til slutt vil bli "cringe" ettersom "de egentlig ikke drives av menneskene som laget spillene. De drives av selskaper som nå har satt merkevareansvarlige til å styre dem". Han bemerker også at spill begynner å bli behandlet som merkevarer og logoer, og at "nå er alt en merkevare, mann. På det tidspunktet tenker du: "Hvor er Kaptein Crunch-filmen?"

Er du enig i Shankars syn på videospillfilmatiseringer?