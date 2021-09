HQ

Sony vil tilsynelatende i kjent stil vente med å bekrefte hvilke spill PlayStation Plus-medlemmer får "gratis" i oktober til i morgen, men allerede nå vet vi hva Xbox-spillere har i vente.

Atter en gang vil jeg si at det faktisk er Xbox 360-spillene som frister mest i Games with Gold-utvalget for oktober. Særlig siden de to oser av Halloween og høst:



Aaero hele måneden



Hover fra den 16. oktober - 15. november



Castlevania: Harmony of Despair fra den 1. - 15. oktober



Resident Evil: Code Veronica X fra den 16. - 31. oktober