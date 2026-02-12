Castlevania ser ut til å gjenvinne sin Metroidvania-trone med Belmont's Curse

Castlevania, til tross for å være en av de mest ikoniske videospillseriene gjennom tidene og halvparten av selve navnekonvensjonen til den stadig mer populære Metroidvania-sjangeren, har egentlig ikke tilbudt mye til videospillfans på en stund. Det har vært remastere og nye samlinger, og til og med flere sesonger med Netflix-animasjoner, men det ser ut til at Konami endelig er klar til å gi serien samme behandling som Metal Gear- og Silent Hill-franchisene i det siste.

Som en del av State of Play-sendingen presenterte Konami en første titt på Castlevania: Belmont's Curse, et nytt actionfylt 2D Metroidvania som lar spillerne kjempe mot forferdelige monstre og beist som en vampyrdrepende helt med den berømte pisken som våpen.

Bortsett fra traileren for spillet, er det i skrivende stund lite bekreftet informasjon, men vi vet at denne slående tittelen i det minste vil komme til PS5, og at lanseringen vil skje en gang i 2026.

Se traileren nedenfor.