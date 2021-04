Castlevania-trailer bekrefter en siste sesong som starter i mai

Du ser på Annonser

Over et år har gått siden Netflix bekreftet at vi ville få en fjerde sesong av den ganske gode Castlevania-serien deres. Nå har vi i tillegg fått gode, dårlige og spennende nyheter.

Den gode er at vi har fått en kort trailer som avslører at Castlevania sin fjerde sesong kommer på Netflix den 13. mai. Dessverre gjør også streamingselskapet det klart at dette blir den siste. De av dere som virkelig ikke liker tanken på at Capcom sitt velkjente univers forsvinner fra Netflix bør lese rapporten til Deadline den meget pålitelige gjengen hevder nemlig at Netflix vurderer å lage en ny Castlevania-serie med nye karakterer. Netflix har faktisk delt artikkelen på Twitter, noe som gjør den enda mer troverdig, så ikke gi opp håpet om du har lyst på mer.