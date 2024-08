HQ

Cat Quest -serien har blitt en stadig mer komplett og kompleks adventure-RPG-opplevelse. Det som startet som et veldig enkelt Diablo med katter-konsept, har vokst til å bli et virkelig karismatisk og stilisert tilbud, og det er enda tydeligere i den tredje delen, Cat Quest III. Tidligere kjent med den ekstra taglinen Pirates of the Purribean, er temaet i dette spillet pirater, og det betyr at du drar til en tegneserieaktig, katte- og gnagerinfisert versjon av det tropiske havet for å utforske fritt i en åpen verden i 2,5D.

HQ

Som i andre Cat Quest -titler er det en kjernefortelling i hjertet av Cat Quest III som driver utforskningen din og fungerer som en veiledende pil for retningen du tar i den åpne verdenen, men dette er på ingen måte påtvunget. Et av de geniale elementene i Cat Quest III er at du kan dra i hvilken som helst retning du måtte ønske og utforske akkurat som du vil. Allerede tidlig i spillet blir du presentert for de viktigste verktøyene for forflytning, som et skip som gjør det enkelt å krysse bølgene, og så er det opp til deg å bestemme hvordan du vil bruke dem. Verden er befolket av fiender og farer av varierende styrke og dødelighet, noe som betyr at du snart vil støte på trusler som vil ødelegge deg uten å svette, men det betyr ikke at du ikke i det minste kan forsøke å ta dem etter fem minutter etter at du har startet spillet.

Friheten til å utforske er uten tvil Cat Quest IIIs største styrke. Jeg har spilt AAA-rollespill som er mer rigide i sin utforskning enn dette spillet. Det faktum at du kan fullføre så å si alle sideoppdrag og finne alle samleobjekter før du er i nærheten av å være ferdig med kjernehistorien, betyr at du virkelig kan sette ditt eget preg på Cat Quest III. Jeg vil likevel si at dette kanskje er et høydepunkt av den enkle grunn at kjernehistorien ikke føles tung og viktig. Dette er et spill uten dialog og med antagonister som ikke er særlig viktige for spillerens navnløse karakter, noe som betyr at det aldri er noen drivkraft til å krysse av kampanjen før du vender oppmerksomheten mot andre oppgaver.

Dette er en annonse:

Det bør også bemerkes at Cat Quest III er et veldig rudimentært spill. Det er ikke mye dybde i gameplayet eller byggingen, og det er litt av et tveegget sverd. På den ene siden er det utrolig enkelt å plukke opp og forstå og å lage noen virkelig djevelske bygninger som gjør kort arbeid med selv de tøffeste sjefene. På den andre siden er det en følelse av å ha sett det én gang, og å ha sett alt sammen med gåtene og måten de er lagt opp på, og med kampene.

Når det gjelder førstnevnte punkt, handler mange av gåtene ganske enkelt om å løse oppgaver som involverer blå magiske steiner, der det alltid handler om å treffe dem i riktig rekkefølge. Utfordringen ligger i å bestemme hvilken rekkefølge. Dette kombineres så med plyndrbare kister som ofte er beskyttet av fiender, eller gjemt i busker eller under mistenkelige miljøelementer som merkelig fargede sjøstjerner. Jakten på kister går så langt at du rett og slett må trykke på alt som ser unaturlig ut for å finne den siste kisten som peker mot deg.

Dette er en annonse:

Når det gjelder kampene, er det mange forskjellige fiendetyper (både landfiender og sjøfartøyer) med hvert sitt sett av evner og angrepskjeder, men de er alle ganske enkle og såpass enkle at du ikke trenger å gjøre så mye for å overvinne dem. Det samme kan sies om bossene, som for det meste bare er vanlige fiender med mye større helsestenger. Det finnes noen få som faktisk bringer med seg nye mekanikker, men de er ofte sjeldenheter. Er det engasjerende å kaste seg inn i en kamp, skjære og skyte ned fiender uten å svette for å plukke opp tapt erfaring og gull for å forbedre karakteren din? Ja, det er en morsom loop. Men det er også i hovedsak hele forutsetningen for Cat Quest III.

Når vi snakker om buildcrafting og progresjon, gjelder erfaring i utgangspunktet bare for hvor mange utstyrsspor karakteren og skipet ditt har å spille rundt med for perk-kombinasjoner. Ellers er buildcrafting sentrert rundt å finne gjenstander, rustninger, våpen og så videre rundt om i verden, bestemme hvordan deres forskjellige unike effekter og egenskaper kombineres med hverandre, utvikle et bygg som passer din spillestil, og deretter bruke ervervet gull til å ofte forbedre nivået på nevnte gjenstander for å sikre at de ikke faller bak ditt raskt økende erfaringsnivå. Igjen, så langt som RPG-elementer går, er det ganske greit, men med tanke på at Cat Quest III er et veldig fartsfylt og kort spill, tror jeg enkelheten i buildcrafting også er et av de sterkeste elementene.

Et annet område der Cat Quest III briljerer, er temaet og estetikken. Spillet ser ikke bare fantastisk ut med søt og morsom tegneseriegrafikk, men det er også uanstrengt morsomt med hint til popkulturen. Du finner oppdrag der du må ta ned en vampyrboss i et Castlevania-aktig 8-bits fangehull. Det er bosskamper mot Cathulhu, mini-visuelle romanoppdrag og så mange andre katterelaterte ordspill at du ærlig talt kommer til å miste oversikten over dem. The Gentlebros må ha gått tom for kattevitser med tre Cat Quest -spill under beltet.

Så alt i alt er Cat Quest III nok et underholdende action-eventyr-RPG fra The Gentlebros. Det er lett å plukke opp og spille, har en god sans for humor, en virkelig fri verdensdesign, fantastisk kunst og generell estetikk, og har til og med drop-in co-op. Det er ikke det mest mekanisk komplekse spillet, har en middelmådig og ganske forglemmelig kjernehistorie, og det er over på et blunk, men ellers er dette en herlig og sjarmerende tittel som uanstrengt vil underholde deg i noen kvelder.