Cat Quest III lever sjørøverlivet 8. august

Cat Quest III, som ble avduket på Gamescom i fjor, bytter ut den middelalderske fantasy-estetikken fra de to første delene av serien med romantiske sjørøvereventyr fra 1600-tallet. Nok en gang skal vi styre en sverdbevæpnet kattunge som møter farer og redder verden, men denne gangen skal vi seile over "Purribean" på jakt etter Nordstjernens skatt.

I Cat Quest III: Pirates of the Purribean har The Gentlebros gitt kampsystemet en skikkelig overhaling, slik at du nå kan bytte våpen og utføre kombinasjonsangrep mer effektivt når du spiller i lokal co-op-modus. I tillegg vil brukerne for første gang i serien kunne reise på havet og kjempe om bord på sitt eget skip.

Cat Quest III kommer til PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series og Nintendo Switch 8. august. Klar til å lette anker, kattunger?