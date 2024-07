Cataclismo: Et nytt og innovativt syn på strategispill

Når det gjelder å prøve ut nye spill som avviker betydelig fra det konvensjonelle, er min filosofi at det er bedre å holde seg til djevelen du kjenner enn djevelen du ikke kjenner. Men sjefen bestemte seg for at jeg skulle prøve og deretter dele mine første inntrykk av Cataclismo, en tittel som lover en unik blanding av sanntidsstrategi, borgbygging og forsvar i et 3D-miljø - alt med sikte på å beskytte menneskeheten mot svermer av skapninger som er nesten like skremmende som en svigermor på en mandag morgen. Etter noen timers spilling, her er mine første tanker om Digital Suns nye spill, en utvikler som tidligere er kjent for titler som Moonlighter og Mageseeker: A League of Legends Story.

HQ

La oss starte med det som umiddelbart fanget oppmerksomheten min ved Cataclismo: den fantastiske kunstneriske utformingen. Omgivelsene er omhyggelig detaljerte, fra mørke skoger til vidstrakte sletter der kampene raser, og fanger inn både naturens skjønnhet og den truende trusselen fra monstrøse skapninger. Kontrasten mellom disse rikt utformede landskapene og den minimalistiske karakterdesignen er et av de mest iøynefallende trekkene, som gir spillet et ekstra lag med visuell dybde.

Når det gjelder spillopplevelsen, blander Cataclismo sanntidsstrategi med ressursforvaltning. Å bygge en festning er bare begynnelsen - å forvalte ressursene effektivt er nøkkelen til å opprettholde produksjon og forsvarsstyrke. Det strategiske elementet øker når du strategisk utplasserer tropper, det være seg bueskyttere eller katapultoperatører, som alle har hver sin viktige rolle, alt for å avverge fiendens angrep. Det er en konstant sjonglering av taktiske avgjørelser: Skal du befeste en mur eller gå til motangrep for å holde fienden på tå hev?

Dette er en annonse:

Så hva handler spillet om? I dette tilfellet gir Digital Sun oss en tittel som våger seg inn på ukjent territorium. Det kombinerer omhyggelig basebygging med intens tårnforsvarsstrategi, alt i en verden der en magisk tåke har forvandlet mennesker til groteske skapninger. Menneskehetens siste bastioner ligger høyt oppe på fjelltoppene, og er avhengige av at du bygger befestninger om dagen og forsvarer dem om natten.

Mitt første dykk var i kampanjen, som strekker seg over 20 timer og sømløst blander en oppslukende fortelling med spillmekanikk. Selv om begynnelsen ikke helt fenget meg, og jeg hadde satt pris på mer narrativ dybde, føles progresjonen tilfredsstillende nok til å holde deg engasjert. Når du låser opp nye teknologier og enheter, åpner det seg nye strategier for å takle stadig tøffere utfordringer.

Men spillet stopper ikke der: Cataclismo tilbyr en rekke moduser som beriker opplevelsen betraktelig. For de som ønsker en utfordring, kan Endless Mode (Survival Mode) la deg møte ubarmhjertige bølger av skapninger, og hver bølge gir deg nye taktiske utfordringer. Hvis du derimot ønsker å ta en pause fra kampene, kan du i Level Editor (Creative Mode) bygge og designe festninger uten presset fra overhengende angrep, noe som fremmer kreativ utforskning og ressursforvaltning. Og for de som ønsker en blanding av utfordring og tilgjengelighet, har vi Skirmish Mode - en blanding av strategisk dybde og tilgjengelighet. Med gjennomtenkte kart som oppmuntrer deg til å tilpasse og finpusse de taktiske ferdighetene dine i hver eneste økt, noe som gir en dynamisk og tilfredsstillende spillopplevelse. Her er det noe for enhver smak...

Dette er en annonse:

Og det er en wrap for i dag: i sin nåværende tidlige tilgangsstatus viser Cataclismo allerede mye løfte. Jeg må si at dette spillet ikke akkurat er min greie, og jeg skulle gjerne ha sett mer dybde i historiefortellingen - det hadde potensialet til en virkelig engasjerende fortelling - og litt mindre vekt på elementer på overflatenivå. Til tross for dette respekterer jeg det, og hvis du liker denne typen spill, vil det ikke skuffe deg. Blandingen av intrikat festningsbygging, taktisk strategi og ressursforvaltning gir en overbevisende opplevelse for de som søker strategiske utfordringer. Selv om det er områder som enhetsbalanse og narrativ dybde som kunne trenge litt finjustering, gjør Cataclismos sterke fundament og innovative tilnærming det verdt å utforske.

For spillere som er ute etter en ny vri på strategispill, spesielt de som liker detaljert konstruksjon og strategisk forsvar, ser Cataclismo ut til å bli et solid tilskudd til biblioteket ditt. Det vil være tilgjengelig på Steam om bare noen få dager, fra og med 22. juli 2024. Med sin unike mekanikk og oppslukende verden ser Digital Sun ut til å levere noe du kanskje vil prøve.