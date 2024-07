Cataclismo utsetter Early Access-lanseringen en uke

HQ

Digital Suns Cataclismo står overfor en kort forsinkelse. Etter å ha kunngjort utgivelsesdatoen i Early Access i forrige måned, skyver tårnforsvars-overlevelses-RTS nå den datoen tilbake.

Men det blir bare forsinket med litt. Som skissert i et Steam-fellesskapsinnlegg, flytter Cataclismo utgivelsesdatoer fra 16. til 22. juli. Det er for å sikre litt polering i siste øyeblikk på spillet og få alt riktig for utgivelsen.

Cataclismo Det forventes at spillet vil være ganske finpusset allerede når det lanseres i Early Access, og at det allerede er kommet ganske langt i utviklingen. Vi får håpe at dette betyr at vi ikke kommer til å vente lenge på en full utgivelse.