CatchMaker er et insektfangende og matchende eventyr

En av de mange avsløringene på Wholesome Snack Showcase var kunngjøringen av et helt nytt indieprosjekt fra utvikleren Grand Duck Games. Dette er kjent som CatchMaker, og er et 3D-eventyr som handler om å fange og matche insekter, der spillerne må bli venner med sprudlende øyboere samtidig som de avdekker familiens mystiske fortid.

Dette eventyret vil legge til den ekstra dynamikken ved å kunne fange en hel rekke forskjellige skapninger og skapninger, mens du konkurrerer i minispill med disse insektene for å bestemme deres interesser og preferanser. Deretter må du matche insektene og finne deres perfekte partner.

Det er ennå ikke gitt noen utgivelsesdato for CatchMaker, men du kan se noen tidlige glimt av spillet nedenfor.