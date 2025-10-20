Cate Blanchett dropper Oscar-utdelingen til fordel for orkideer når hun prøver å redde frø

HQ

Cate Blanchett regnes av mange som en kongelig Hollywood-stjerne, og nå slår hun seg sammen med britiske kongelige for å beskytte frø som en del av et bevaringsprosjekt hun sier hun "snublet" over nylig.

Blanchett har tatt seg tid til å spille en rekke roller, og nå håper hun å bidra til å beskytte milliarder av frø som oppbevares i Kew's Millennium Seed Bank i Wakehurst botaniske hage i Sussex. Blanchett bor i nærheten av hagen, som feirer 25-årsjubileum i år.

"Jeg snublet over Wakehurst. Jeg ble bare imponert over landskapet, og jeg føler meg alltid fornyet av å være ute i naturen", sier hun til BBC. "Og så oppdaget jeg frøbanken, og jeg ble bokstavelig talt overveldet av arbeidet som foregår her ... og jeg tenkte at alt jeg kan gjøre for å være knyttet til det - jeg syntes det var så inspirerende."

Bevaringsprosjektet ble startet i 2000 av den daværende prinsen av Wales, nå kong Charles III. Han samarbeider med Blanchett om en ny podkast om frø og deres betydning, kalt Unearthed: The Need For Seeds with Cate Blanchett.

Dette er en annonse: