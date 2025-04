Cate Blanchett er "seriøs" om å slutte som skuespiller

HQ

Mens noen skuespillere som Samuel L. Jackson, Robert DeNiro og Morgan Freeman ikke har trappet ned på sine skuespilleropptredener selv om de har kommet opp i årene, ser det ut til at ikke alle høyt respekterte skuespillere har planer om å fortsette til de faller om. Cate Blanchett, for eksempel, vil at vi skal vite at hun har andre ting hun ønsker å gjøre med livet sitt.

I et intervju med Radio Times (via The Standard) snakket Blanchett om å slutte som skuespiller på et eller annet tidspunkt. "Familien min himler med øynene hver gang jeg sier det, men jeg mener det. Jeg mener alvor med å gi opp skuespillet", sa hun. "[Det er] mange ting jeg har lyst til å gjøre med livet mitt."

Blanchett spilte nylig sammen med Michael Fassbender i Steven Soderberghs Black Bag. Blanchett, som nå er 55 år, sa at hun har brukt lang tid på å "bli komfortabel med følelsen av å være ukomfortabel".

Hvis Blanchett skulle forlate film og skuespill i morgen, ville hun etterlate seg en filmografi få kan håpe på å matche. Og Borderlands er også der. Spøk til side, hvis hun sluttet, ville det være et forståelig trekk, men et som sannsynligvis ville etterlate mange fans knust.

Dette er en annonse: