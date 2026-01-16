Cate Blanchett kommer tilbake som Valka i live-action-oppfølgeren How to Train Your Dragon

How To Train Your Dragon 2 live-action-versjonen har nettopp fått en stor skuespillerinne på rollelisten. En som også har god kjennskap til serien. Cate Blanchett kommer tilbake som Valka i den andre live-action-gjendiktningen av DreamWorks' klassiske animasjonsfilm.

HQ

Dette kommer via The Hollywood Reporter, som også sier at Dean DeBlois kommer tilbake som manusforfatter, regissør og utøvende produsent for den kommende filmen. Valka, karakteren som spilles av Blanchett, er den lenge savnede moren til Hiccup (spilt av Mason Thames i live-action-flick og Jay Baruchel i den animerte). Det er litt av en spoiler å si at de finner henne i den neste filmen, men så kom den jo også i 2014.

Den første live-action How to Train Your Dragon klarte å spille inn 636 millioner dollar på verdensbasis, så det er tydelig at Universal Pictures ser et stort potensial i å reboote disse historiene. For øyeblikket har Universal låst den 11. juni 2027 som lanseringsdato for live-action How To Train Your Dragon 2.