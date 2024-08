Cate Blanchett: Marvel lager filmer med halvferdige manus

I disse dager er det sjelden at filmer lages uten omskrivninger av manus og/eller såkalte reshoots, så det er egentlig ikke rart at en Marvel Cinematic Universe-stjerne nå deler sine tanker om denne praksisen.

Da Cate Blanchett, som spilte Hela i Thor: Ragnarok, snakket med GQ fortalte hun at filmproduksjoner som oftest starter med en gang actionsekvensene har blitt skisset ut. Deretter arbeider de, ifølge henne, seg nærmest bakover ved å komme på selve historien underveis. Regissør Taika Waititi er jo kjent for sin improvisatoriske stil, så det gir jo mening. Da er det jo greit at Blanchett tydeligvis likte hans tilnærming til denne fremgangsmåten:

"Marvel er ikke nødvendigvis vant til å ha ferdige manus. Ofte vil de skissere de grunnleggende kampene, og de vil starte ved å arbeide baklengs og konstruere historiene sine."

Det er litt interessant å høre at Cate Blanchett likte å improvisere, for Chris Hemsworth, altså selveste Thor, var raskt ute med å si at Thor: Love and Thunder tok improviseringen litt for langt.