Cate Blanchett, Scarlett Johansson, Vince Gilligan og hundrevis av film- og TV-skapere slutter seg til anti-AI-kampanjen

Hollywood og AI-teknologiselskaper har ikke vært på bølgelengde på en god stund. Det tar ikke mer enn noen få sekunder å forstå hvorfor kunstnere som har viet livet sitt til et håndverk, ikke er særlig glade når selskaper prøver å selge billige imitasjoner uten tillatelse. Nå har hundrevis av Hollywood-skuespillere, forfattere, regissører og flere andre skrevet under på en ny kampanje for å støtte opp om håndhevelsen av opphavsretten og forhindre at store teknologibedrifter stjeler verk.

Scarlett Johansson, Cate Blanchett, Breaking Bad-skaperen Vince Gilligan, Common, Joseph Gordon-Levitt, MGMT, Olivia Munn og flere andre støtter kampanjen sammen med hundrevis av andre kreative kolleger. Spesielt Johansson har kjempet mot AI-gjenskapninger i lengre tid, da hun i 2024 tok til orde mot bruken av hennes likhet i en viral video som også brukte likheten til store jødiske kjendiser i en falsk antisemittisme-kampanje.

"Amerikas kreative miljø er det verden misunner oss, og det skaper arbeidsplasser, økonomisk vekst og eksport", heter det i uttalelsen på nettstedet til Stealing Isn't Innovation. "Men i stedet for å respektere og beskytte denne verdifulle ressursen, bruker noen av de største teknologiselskapene, mange av dem støttet av private equity og andre finansiører, amerikanske skaperes arbeid til å bygge AI-plattformer uten autorisasjon eller hensyn til opphavsrettsloven. Kunstnere, forfattere og skapere av alle slag står sammen med et enkelt budskap: Å stjele arbeidet vårt er ikke innovasjon. Det er ikke fremskritt. Det er tyveri - rett og slett ... Vi kan ha avansert, raskt utviklende AI og samtidig sikre at opphavspersonenes rettigheter blir respektert."

Det er altså ikke snakk om et totalforbud mot AI, men snarere et forbud som respekterer opphavspersonenes ønsker mer enn tilfeldige brukeres innfall. AI-regelverket henger fortsatt veldig etter teknologien, men kanskje blir de snart tvunget til å ta igjen det tapte.