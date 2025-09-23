Catfish: TV-serien kansellert av MTV

CatfishTV-serien som tok for seg nettrelasjoner og spurte om personene bak dem virkelig var de de sa de var, har blitt kansellert av MTV.

HQ

Ifølge Variety vil MTV tillate produsentene av serien å selge den videre, men den vil ikke ha noe hjem på kanalen i fremtiden, bortsett fra gjentakelser av gamle episoder. Opprinnelig begynte Catfish som en film av skaperen Nev Schulman, og startet som en dokumentar som fulgte Schulmans egen erfaring med en såkalt Catfish.

Dokumentaren skapte begrepet, og serien som fulgte utforsket videre hvordan folk ble lurt på nettet. Serien fikk også spinoffs over hele verden, blant annet i Storbritannia, Brasil, Colombia og Chile.

Vi får se om Catfish som TV-serie har en fremtid på et annet nettverk, men arven vil leve videre i internettspråket i årene som kommer.

Dette er en annonse: