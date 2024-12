Catly utløser kontrovers over påstått bruk av AI på The Game Awards

HQ

Det som startet som en stille avsløring av Catly på The Game Awards 2024, ble raskt til en storm av kontroverser. Spillet, som beskrives som en beroligende reise gjennom minnene til katter og mennesker, virket ufarlig nok - helt til seere med ørneøyne begynte å rope varsko. Beskyldningene begynte å svirre om at spillets trailer var generert ved hjelp av kunstig intelligens, noe som satte i gang en debatt som bare har blitt mer høylytt.

Utviklerne hos SuperAuthenti var raske til å slukke brannen, og insisterte på at Catly og traileren var bygget med tradisjonelle verktøy som Unreal Engine 5. For å bevise sitt poeng delte de en tidlig versjon av traileren og benektet bestemt enhver involvering med generativ AI - eller blockchain, for den saks skyld. Ifølge dem var de hyperrealistiske detaljene som utløste mistanke rett og slett et resultat av hardt arbeid, ikke maskinlæring.

Men ikke alle kjøper det. Noen fans har pekt på merkelige visuelle finurligheter i spillets salgsfremmende kunstverk - feil som ofte ses i AI-genererte bilder - som bevis på at noe ikke helt stemmer. Selv om studioet hevder sin uskyld, nekter diskusjonen å stilne, og setter søkelyset på et større problem som har ulmet i den kreative bransjen: Hvor går grensen for AI?

Uansett om Catly er skyldig eller ikke, er én ting klart - denne kontroversen har åpnet Pandoras eske. Det reiser et spørsmål som er vanskelig å ignorere: Bør utviklere være ærlige om bruken av kunstig intelligens i spillene sine, eller er dette bare en del av en ny tid?