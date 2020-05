CD Projekt er nå Europas største spillselskap

Du ser på Annonser

Det er ikke så lenge siden vi kunne rapportere at The Witcher 3: Wild Hunt-utvikleren CD Projekt Red hadde blitt det nest største spillselskapet i Europa, kun overgått av franske Ubisoft.

Til tross for coronapandemien har det faktisk gått bra for CD Projekt Group, som selvsagt også innebærer utviklerne i CD Projekt Red, de siste månedene, hvilket har ført til at selskapets markedsverdi har steget til 8.13 milliarder dollar. Ubisoft følger like i hælene med en verdi på 8.12 milliarder dollar.

Årsaken til dette kan delvis være at Ubisoft ikke har hatt så mange utgivelser i det siste, da de har vært nødt til å utsette et par av deres kommende spill. Men det er en meget imponerende prestasjon av CD Projekt, som heller ikke har utgitt noen storspill på lang tid. Men det endrer seg selvfølgelig om litt, når Cyberpunk 2077 endelig kommer i september.