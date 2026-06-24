CD Projekt Red advarer mot AI-genererte spill

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Den medansvarlige administrerende direktøren i CD Projekt Red, Michał Nowakowski, har sagt at spill som er fullstendig generert av AI er på vei. Men, som han fortsetter, tviler han på om denne modellen vil lykkes, slik Tweak Town rapporterer.

Nowakowski husket en samtale med grunnleggeren av et studio som hovedsakelig baserer seg på AI.

«Jeg kan ha 40 prototyper innen en uke, om to uker kan jeg ha fem spill som jeg har valgt ut som de beste, og om tre uker lanserer jeg faktisk et spill.»

For Nowakowski virker det ikke som en vinnende formel å oversvømme markedet med AI-genererte produkter.

Googles Jack Buser hevdet nylig at omtrent 9 av 10 spillutviklere allerede bruker AI-drevne verktøy. Og Epic Games’ Tim Sweeney sa at AI-integrasjon vil bli så vanlig at krav om opplysningsplikt blir meningsløse.

For spillerne er den virkelige bekymringen overflod på plattformen. Steam sliter allerede med synligheten, og hvis studioer kan lansere 5 spill på 3 uker, blir dette problemet betydelig verre, og virkelig gode spill blir begravd under et fjell av «AI-søppel».