CD Projekt Red avslører ny informasjon om sin nye IP Project Hadar

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Project Hadar er CD Projekt Reds største spørsmålstegn når vi ser på fremtiden til spillene deres. Vi vet at det kommer en ny Witcher-trilogi, samt en Cyberpunk-oppfølger, men vi er ikke sikre på hva vi kan forvente fra Project Hadar. Eller, det var vi.

En ny stillingsannonse (fanget av GamesRadar) for en teknisk direktør ga oss noen flere detaljer om Hadar. Den er ikke sjenert over å fortelle oss at jobben vil være fokusert på Project Hadar, da den leter etter noen som "vil bidra til å presse konvolutten for det neste, oppslukende spillet i Hadar-verdenen."

Hadar beskrives som en "emosjonell, åpen verden-opplevelse som vil bli værende hos spillerne." Med tanke på at de siste par CD Projekt Red-spillene har vært akkurat det, er vi ikke overrasket over å se Hadar følge samme mønster.

Opprinnelig annonsert tilbake i 2022 som å være i de aller tidligste stadiene av den kreative prosessen. Vi håper at Project Hadar har gjort betydelige fremskritt siden den gang. Teamstørrelsen for Hadar er ikke i nærheten av størrelsen på CD Projekt Reds Witcher- og Cyberpunk-team, men auraen av mystikk rundt prosjektet holder oss interessert, selv om vi fremdeles ikke vet alt for mye om det.