CD Projekt Red bekrefter at de vil lansere et uannonsert prosjekt i løpet av de kommende kvartalene

Blir det noe av? Har den endelig blitt bekreftet? Vel, vi bør ikke holde pusten ennå, selv om vi vet at det i det minste er planen å publisere ett uannonsert prosjekt fra CD Projekt Red i de kommende kvartalene. Ettersom The Witcher 4 og Cyberpunk 2077s oppfølger er flere år unna, er alle øyne rettet mot den ennå ubekreftede The Witcher 3: Wild Hunt -utvidelsen.

Ryktene om en ny Witcher 3 DLC sirkulerte i fjor, og vi har bare hatt flere innsidere og analytikere som hevder at noe kommer siden. I de nylige økonomiske resultatene som ble lagt ut av CD Projekt Red, fanget SynthPotato en merknad til et uanmeldt prosjekt som ble publisert ganske snart.

"I de kommende kvartalene", heter det i notatet i dokumentet. "Studioet vil først og fremst fokusere på videreutvikling av pågående prosjekter, og vi planlegger også å publisere et av de hittil uannonserte spillprosjektene."

Dette er ikke en direkte bekreftelse på en ny Witcher 3-utvidelse, ettersom CD Projekt Red egentlig kan jobbe med hva som helst. Det er forventet at Fool's Theory står bak arbeidet med utvidelsen, men CD Projekt Red har bekreftet at det alltid er et team av utviklere i studioet som støtter og jobber med et studio som Fool's Theory eller Virtuous hvis de utvikler en CD Projekt IP.