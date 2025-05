CD Projekt Red forklarer hvorfor de bestemte seg for å legge hele Cyberpunk 2077 på et kort for Switch 2

HQ

Et fenomen vi vil bli introdusert for med Switch 2 er det såkalte Game-Key Card. Det er en ny type fysiske spill som ser ut til å bli ganske standard for formatet. Men ... de inneholder ikke et spill, de er bare en slags nøkkel som lar deg laste ned innholdet.

Så den dagen alle serverne stenges, vil du ikke kunne spille disse titlene lenger (hvis du ikke allerede har lastet dem ned) fordi kortet ikke inneholder noe. Det finnes imidlertid unntak, og det mest bemerkelsesverdige kommer fra CD Projekt Red. De lanserer kanskje den mest spektakulære tittelen for Switch 2, nemlig Cyberpunk 2077 i en versjon som til og med ser ut til å være bedre enn Steam Deck -utgaven.

Spillets størrelse gjør at det trenger en kassett på hele 64 gigabyte, men til tross for det ser studioet det som viktig å levere fysiske spill som faktisk inneholder spillet og ikke bare en nøkkel. I et intervju med The Game Business forklarer studioets visepresident for forretningsutvikling, Jan Rosner, deres resonnement, og sier at de prøver å "se på disse tingene som spillere selv" og fortsetter :

"Den [interne lagringsplassen] var mye lavere enn den er nå. Et spill som The Witcher 3 ville tatt opp til 80 % av internminnet ditt hvis du ikke hadde et eksternt minnekort. Men ... en plug and play-opplevelse er en veldig kul ting. Vi har allerede sett fra den originale Switch at Nintendo-spillere er ganske mottakelige for det. Det var et mål vi ønsket å oppnå ganske tidlig."

Rosner sier også at Nintendo-spillere bryr seg mye om fysiske spill, og selv om de kunne ha valgt en Game-Key Card, ble det bestemt at det var riktig å inkludere spillet på kortet:

"Men igjen, det er spesielt viktig for Nintendo-publikummet. Vi kunne kanskje ha sluppet unna med det, men er det noe poeng? Det riktige var å gi det ut på kassetten med en plug and play-opplevelse."

Hva synes du om dette? Bryr du deg om det er en Game-Key Card eller om spillet faktisk er på kortet ditt, eller bryr du deg ikke?