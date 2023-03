CD Projekt Red forklarer hvorfor den startet på nytt Project Sirius

Sirius bringer multiplayer til The Witcher

den 4 oktober 2022 klokken 21:03 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Vi visste allerede at The Flame in the Flood- og Drake Hollow-utviklerne i The Molasses Flood lager et annerledes The Witcher-spill i disse dager, og nå vet vi en av...