CD Projekt Red har solgt seg ut av GOG.com

PC-spill er i dag kanskje synonymt med Steam, men det finnes flere alternativer med sine egne styrker. Blant annet Epic Games Store, der spillkjøpene dine genererer mer inntekter til utviklerne, og GOG, som er kjent for å tilby DRM-frie titler som du kan spille og eie for alltid etter kjøpet.

Sistnevnte eies av CD Projekt Red, noe som har ført til at spillene deres har blitt gitt ut på GOG, og mange har valgt å kjøpe blant annet Witcher-serien herfra for å unngå DRM og andre restriksjoner. Men nå forteller GOG at CD Projekt Red har solgt tjenesten. Heldigvis er den nye eieren helhjertet investert i GOG, da det er studioet og tjenestens medgrunnlegger Michał Kiciński. På nettstedet deres skriver de:

"Vi mener at spillene som formet oss fortjener å holde seg i live: enkle å finne, kjøpe, laste ned og spille for alltid. Men tiden er irriterende god til å slette dem. Rettigheter floker seg, kompatibiliteten går i stykker, builds forsvinner, og en nostalgisk kveld blir ofte til en feilsøkingsøkt. Det er forskjellen mellom "jeg spiller i dag" (spillet lever videre) og "jeg spiller en dag" (spillet dør).

Som Michał sa det: "GOG står for frihet, uavhengighet og ekte kontroll."

CD Projekt Red vil fortsette å jobbe tett med GOG, og det ser ikke ut til å være snakk om noen forverring. Tvert imot har de som mål å bli enda bedre på å la deg eie spillene dine:

"Dette nye kapittelet handler om å doble ned på den visjonen. Vi ønsker å gjøre mer for å bevare fortidens klassikere, feire dagens fremragende spill og bidra til å forme morgendagens klassikere, inkludert nye spill med ekte retro-ånd.

Først og fremst er DRM-frihet mer sentralt for GOG enn noen gang. Biblioteket ditt forblir ditt: samme tilgang, samme offline-installasjoner, samme følelse av eierskap. Dine data forblir hos GOG, og GOG GALAXY forblir valgfritt."

Alt i alt virker det, i hvert fall på papiret, som en god endring som gjør det som kanskje er spillverdenens mest forbrukervennlige plattform enda bedre. Hva er din mening om GOG og dette oppkjøpet?