CD Projekt Red kan ikke dy seg for å legge til mer i spillet. Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 The Witcher 3: Wild Hunt har vært CD Projekt Reds stygge andunge. Etter suksessen med The Witcher 3: Wild Hunt fikk vi i 2020 det som så ut til å være et ganske buggy, uferdig rot. Men med litt tid og innsats ble rollespillet forvandlet til noe vakkert.

I en samtale med Game File snakket spilldirektør Gabe Amatangelo om hvordan teamet klarte å gjøre et slikt comeback med Cyberpunk 2077. "Den store endringen var bare å gi alle mer frihet", sa han. "Å la dem bare skape og slippe å bekymre seg for at spelledirektørene skal sjekke hver eneste lille ting."

Dette førte til utgivelsen av den mye omtalte Phantom Liberty-utvidelsen, men selv om det kan være slutten på innholdet som kommer til Cyberpunk 2077, ser det ut til at utviklerne ikke er helt ferdige ennå.

"Det er mulig at det kommer en eller annen liten ting til her og der, bare fordi man av og til oppdager noe som ikke utgjør noen stor risiko når man roter med ting. Eller som er enkelt å integrere. Eller så har noen utviklere en viss båndbredde", fortsetter Amatangelo. "Så kommer de med det til meg. Så sier jeg: 'Ok, jeg stoler på at det ikke kommer til å forstyrre det andre arbeidet ditt, så la oss gjøre et forsøk'."