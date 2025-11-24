CD Projekt Red kommer ikke til å forlate sin åpne verden-formel med det første

HQ

Selv om det er andre former for RPG som bryter tilbake på scenen på en stor måte, har CD Projekt Red ingen planer om å droppe sin feiende RPG-formel med åpen verden som de har jobbet med siden The Witcher 3: Wild Hunt.

CD Projekt Red felles administrerende direktør Michał Nowakowski fortalte PC Gamer at mens spill som Baldur's Gate III er en inspirasjon, er studioet ikke ute etter å gjøre noe som det Larian gjør. "Det var mye inspirasjon i det Baldur's Gate III gjorde, men jeg tror vi fortsatt holder oss til det som var i Witcher 3, Cyberpunk. Men vi vil ikke bare lage et nytt spill som det, bare med bedre grafikk. Vi ønsker å fornye oss," sier han.

"Vi kommer definitivt ikke til å lage et spill som Larian gjorde. Det er den typen spill de kan lage. Men mye av det de gjorde med hvordan de kan samhandle med verdenen og hva den gjør, var helt klart en inspirasjon for oss," la han til.

Det er mye spenning rundt The Witcher 4, med fans som er ivrige etter å komme tilbake til en verden av monsterjakt. Men siden det er så lenge siden The Witcher 3 tok oss med storm, får vi se hvordan CD Projekt Red har endret sin vinnerformel, eller om det fortsatt kan imponere like mye som det gjorde for over ti år siden.