CD Projekt Red lanserer Cyberpunk 2077-armbåndsur

Gjennom årene har som kjent utallige, kanskje litt uventede produkter basert på spill blitt sluppet, og nå er det på tide med enda et. CD Projekt Red har annonsert at de sammen med Blonie Watches har skapt et premium armbåndsur basert på Cyberpunk 2077. Klokken selges for £375 (4500 kroner) og kan nå forhåndsbestilles. Enhetene forventes å leveres i juni 2022.

Den iøyenfallende klokken er laget av rent titan og har et digitalt LED-display. Under panseret finner vi et Model CR2032-batteri, og den skal være vanntett. Når det kommer til fleksibilitet, er det 12-timers og 24-timers visningsalternativer å velge mellom, og den er justerbar i tre størrelser.

Du kan ta en titt på klokken i bildet nedenfor. Blir den julegave til deg selv?