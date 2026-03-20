CD Projekt Red skalerer opp The Witcher 4 da spillet har nesten 500 utviklere som jobber med det

I fjor sommer fikk vi et første glimt av hvordan The Witcher 4 kan komme til å se ut når det slippes. Sammenlignet med den filmatiske traileren fra 2024 Game Awards, så Unreal Tech Demo ikke så veldig annerledes ut, og selv om det ikke var skikkelig gameplay, viste den en visuell skjønnhet som kommer til å bli vanskelig å glemme.

Ifølge CD Projekt Reds felles administrerende direktør Michał Nowakowski er det dette mange nye utviklere fokuserer på med The Witcher 4. "I løpet av det siste året har mer enn 220 utviklere sluttet seg til teamene våre. De fleste av de nyansatte jobber på The Witcher 4 der de hjelper til med å forbedre kvaliteten og skalere opp løsningene som ble presentert i Unreal Fest-teknologidemoen over hele spillet," sa han da han snakket om utviklingsteamene.

I tillegg til å få spillet til å se flott ut, bidrar disse 499 utviklerne som jobber på The Witcher 4 til å gi liv til spillet på mange andre måter. Vi har fortsatt ingen lanseringsdato eller lanseringsvindu for spillet ennå, men med så mange utviklere som jobber på spreng, håper vi å høre mer om en snarlig lansering.

Ser vi på grafen over utviklingsteamene, ser vi at det er godt over 100 utviklere som presser Cyberpunk 2077s oppfølger gjennom pre-produksjonsfasen, 71 utviklere som jobber med Project Sirius, 26 som skaper Project Hadar - nå i konseptfasen - 169 personer på Shared Services, og 19 utviklere som er satt på prosjekter merket som Other.