CD Projekt skifter navn til CD Projekt Red for å gjenspeile sitt berømte utviklingsstudio

HQ

Selv om mange kjenner navnet CD Projekt Red, kan det kanskje overraske noen å høre at dette kun gjelder spillutvikleren bak de anerkjente og svært populære titlene som The Witcher 3: Wild Hunt og Cyberpunk 2077. Navnet på det polske morselskapet er ganske enkelt CD Projekt, men dette vil snart endres.

Ifølge det polske finansmediet Bankier.pl har CD Projekt besluttet å skifte navn til CD Projekt Red, for å samsvare med spillutvikleren. Denne beslutningen ble endelig vedtatt under en nylig avholdt generalforsamling, der det ble bekreftet at selskapet, etter å ha vært kjent som CD Projekt i over 30 år siden grunnleggelsen i 1994, skal omdøpes til CD Projekt Red.

En uttalelse om saken, oversatt, forklarer: «Etter styrets mening vil det nye firmanavnet sikre konsistens i kommunikasjonen rundt merkevaren CD Projekt RED, noe som blant annet vil gjøre det lettere å identifisere selskapet med produktene dets på det globale markedet og støtte rekrutteringsprosesser.»

Når det gjelder hva CD Projekt Red jobber med for øyeblikket, vil utviklerens neste store prosjekt være The Witcher 4, men en oppfølger til Cyberpunk 2077 er også under utvikling.