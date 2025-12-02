CD Projekt støtter tilsynelatende latterlige planer om å levere en hel The Witcher-trilogi i løpet av seks år

HQ

For en stund tilbake, da det ble bekreftet at The Witcher 4 var på vei, kom CD Projekt med en påstand som virket mildt sagt ambisiøs. Løftet var at dette kommende neste prosjektet skulle være begynnelsen på en ny spilltrilogi, en trilogi som det ville ta så lite som seks år å lansere i sin helhet. Forbeholdet til dette er at seksårsklokken tidligst vil starte når The Witcher 4 lanseres om et par år, noe som betyr at det kan ta åtte eller flere år totalt å utvikle disse tre spillene, men dette virker likevel usannsynlig og enormt ambisiøst.

Men den polske utvikleren holder fast på denne påstanden. I en nylig finansiell samtale informerte administrerende direktør Michał Nowakowski investorer om at målet fortsatt er å tilby tre spill i løpet av seks år, med den offisielle ordlyden som følger.

"På en måte, ja, jeg tror at flere spill bør leveres på kortere tid - som vi har uttalt tidligere, er planen vår fortsatt å lansere hele trilogien i løpet av en seksårsperiode, så ja, det vil bety at vi planlegger å ha kortere utviklingstid mellom TW4 og TW5, mellom TW5 og TW6 og så videre."

For referanse og hvorfor det virker usannsynlig at dette vil skje, vil Final Fantasy VII Remake -trilogien ikke komme med på denne tidslinjen hvis det kommende spillet (som vi har hørt veldig lite av offisiell substans om ennå) ikke lanseres før april 2026. Og dette er for en trilogi av prosjekter som er nyinnspillinger og ikke dedikerte nye RPG-er som må skape og fortelle en helt ny historie.

Hvis CD Projekt klarer å nå disse målene, vil alle bli enormt imponert, men foreløpig virker det lurt å dempe forventningene og anta at det vil ta lengre tid enn dette å presse ut de tre neste The Witcher -prosjektene, som vi ikke vil høre mer om på The Game Awards neste måned.