CDPR gjør narr av Ubisoft og hevder at The Witcher 4 blir et "AAAAA-spill".

Ubisoft-spillet Skull and Bones fikk ikke en særlig varm velkomst fra verken spillpresse eller spillere da det endelig ble lansert tidligere i år etter en evig lang utviklingstid. Et spill som Ubisoft-sjef Yves Guillemot til og med var frekk nok til å beskrive som en "AAAA-tittel" i et intervju.

Noe som nå CD Projekt Red har valgt å gjøre narr av når de nå hevder at det kommende The Witcher 4 vil være et "AAAAA"-spill. Dette er noe som kom som svar på et spørsmål om selskapets tilnærming til gradering av spill under en investorprat ifølge Stock Watch.

"Vårt blir AAAAA".

Personlig hadde vi håpet på noen flere A-er, eller hva sier du?

Gleder du deg til The Witcher 4, og hva synes du om spillverdenens måte å rangere spill på?