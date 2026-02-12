Cees Nooteboom har gått bort | Litteratur

HQ

Vi har nettopp fått nyheten om at Cees Nooteboom, den nederlandske romanforfatteren, poeten og reiseskribenten, er død, 92 år gammel. Forlaget hans, De Bezige Bij, opplyser at han sovnet stille inn på sin elskede øy Menorca, i en uttalelse på vegne av hans kone, fotografen Simone Sassen.

Nooteboom ble født i Haag i 1933 og debuterte i 1955 med Philip and the Others, inspirert av haikereiser gjennom Skandinavia og Middelhavet. Romanen vant Anne Frank-prisen og ble en moderne nederlandsk klassiker. Han fikk sitt internasjonale gjennombrudd med romanen Rituals fra 1980, som senere ble filmatisert og oversatt til engelsk, og som befestet hans rykte i utlandet.

Nootebooms verk ble ofte enda mer anerkjent i land som Tyskland enn i hjemlandet Nederland. Ved siden av romaner og reiseskildringer oversatte han forfattere som Ted Hughes, Czesław Miłosz, Brendan Behan og Seán O'Casey til nederlandsk.

Gjennom hele karrieren mottok han en rekke utmerkelser, blant annet æresdoktorgrader fra universitetene i Brussel, Nijmegen, Berlin og University College London. Med hans bortgang mister Europa en forfatter som med sine skjønnlitterære verk, reiseskildringer og oversettelser har satt varige spor i litteraturen. Rest in peace, Cees Nooteboom.