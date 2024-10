Celebrimbors skuespiller fikk et dystert minnesmerke fra The Lord of the Rings: The Rings of Power

HQ

Den andre sesongen av The Lord of the Rings: The Rings of Power har kommet til en slutt. Med enda en sesong i bøkene og tonnevis av Midgard-action å pakke opp har det nå kommet ut at en av stjernene i serien faktisk var så heldig å bli begavet med en minnegave for sin tid i serien.

Charles Edwards, som er kjent for å ha spilt Celebrimbor, alvesmeden som skapte Rings of Power, har avsluttet sin tid i serien. Mens han ønsket å markere sin tid i serien ved å ta med seg en liten ambolt-papirvekt som ble funnet på settet til Celebrimbors smie, hadde teamet bak serien et annet, mye mer dystert minne til ham i stedet.

I en samtale med GamesRadar+ uttalte Edwards: "Jeg hadde tenkt å stjele... vel, ikke stjele - de sa at jeg kunne få den, men jeg fikk aldri gjort det - en liten ambolt som han bruker som en brevpresse på et tidspunkt. Men det jeg fikk, var en liten miniatyrmodell av meg spiddet på treet med lianer som kom ut av brystet mitt."

Han fortsatte: "Det er åpenbart en modell de har laget for å kunne lage den store versjonen. Jeg har en slags kopi av det øyeblikket i glassfiber og harpiks. Det er jeg veldig fornøyd med. Jeg ville ha treet, men jeg tror ikke jeg kan få treet!"

Har du sett ferdig The Rings of Power: Sesong 2, og hva synes du i så fall om den?