Celeste kommer tilbake til Game Pass sammen med andre perler

HQ

I dag ble det lagt til en rekke gode spill i PlayStation Plus, så Microsoft har bestemt seg for å svare.

Det amerikanske selskapet har avslørt hvilke spill som blir en del av Game Pass de neste to ukene, og utvalget er ganske bra. Det er spesielt verdt å merke seg at et elsket plattformspill fra 2018 vender tilbake til tjenesten når vi hopper inn i august. Her er hele listen:



Det er imidlertid også noen skuffende nyheter, ettersom noen kule spill forlater Game Pass 31. juli: