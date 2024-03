Celeste-utviklerne utsetter Earthblade til 2025

Da Matt Thorson og resten av gjengen i Extremely OK Games kunngjorde Earthblade i 2021 sa de at spillet fortsatt var i en meget tidlig fase, men siden de vet at...

Celeste-skaperne avslører Earthblade

den 19 april 2021 klokken 20:24 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Høsten 2019 fortalte TowerFall- og Celeste-skaperen Matt Thorson at Matt Makes Games skiftet navn til Extremely OK Games for å markere at det nå ikke bare var han som...