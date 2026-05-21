Celta de Vigos legende Iago Aspas fornyer kontrakten til 2029, men bare ett år til som spiller

Celta de Vigo har offisielt kunngjort at klubblegenden Iago Aspas, den 38 år gamle spilleren med rekorden for flest spilte kamper for den galiciske klubben (over 500) og flest scorede mål (over 200), har forlenget kontrakten sin frem til 2029. Det er imidlertid en svært uvanlig kontrakt, ettersom Aspas bare skal spille ett år til for klubben: Ved slutten av sesongen 2026/27 legger han opp som fotballspiller, men han vil fortsatt være ansatt i klubben, i en ukjent rolle innenfor klubbens struktur.

"Den gutten fra Moaña som drømte om å score et vakkert mål med Celta på A-laget, endte opp med å bli sjelen til en hel supporterskare", sier klubben i en offisiell uttalelse. "Den egenutviklede spilleren som forvandlet det umulige til rutine, han som aldri sluttet å tro, og han som fikk en hel generasjon til å vokse opp og føle seg stolt av å være Celta-fan."

"Det er ikke det at Iago Aspas er den beste spilleren i Celtas historie. Det er at Iago Aspas er Celta. En spiller som markerte en epoke, som bygget en identitet."

Iago Aspas hadde et kort opphold i Liverpool, men er en legende i Vigo

Etter å ha spilt på ungdoms- og B-lag debuterte Aspas for sin lokale klubb i 2008, og i 2013 signerte han for Liverpool, selv om han slet med å tilpasse seg og spilte sporadisk som innbytter for Coutinho, Sterling eller Luis Suárez i en sesong der spissen kun scoret ett offisielt mål i FA-cupen og laget endte på andreplass i Premier League.

Liverpool lånte ham ut til Sevilla den påfølgende sesongen, hvor han vant UEFA Europa League. Liverpool solgte ham til Sevilla i juni 2015, og Sevilla solgte ham tilbake til Celta, hvor han har blitt værende siden, og han har ofte vunnet prisen som beste spanske målscorer i LaLiga. Nå ligger Celta på sjetteplass i LaLiga, og er ett poeng unna å sikre seg kvalifisering til Europa League neste sesong.