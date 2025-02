Celtic-fansen viftet med palestinske flagg i München: "Vis sionismen det røde kortet"

HQ

Celtics reise i Champions League er over. Bayern München eliminerte det skotske laget i går kveld, med et mål av Davies i siste minutt, som endte 1-1, og som avlyste ekstraomgangene. For til tross for at de spilte i München og ble utsatt for et enormt angrep fra det bayerske laget, klarte Celtic å score på en kontring.

Celtic-fansen beklaget det skuffende resultatet, men applauderte den enorme innsatsen fra laget sitt. Og de gjorde det uten å glemme de større tingene: Celtic er et av de lagene som støtter Palestina sterkest, og i går tok de med seg banneret "Vis sionismen det røde kortet" til Allianz Arena i München.

Banneret som ble vist i dag var mindre enn det som ble vist i det første oppgjøret i forrige uke, der det sto "Vis 'Israel' det røde kortet", men flagget var stort nok til at tyske TV-kringkastere la merke til det og angivelig nektet å filme det.

Celtic-fansen har vist støtte til Palestina før det nåværende folkemordet startet

Celtic-fansen har viftet med palestinske flagg siden 2016, da laget spilte mot det israelske laget Hapoel Be'er Sheva i Champions League, ifølge The Guardian. UEFAs kontinuerlige sanksjoner mot klubben, som anser palestinske flagg som ulovlige, har ført til en sterkere støtte fra Celtic-fansen, som er mer empatisk enn andre fans på grunn av klubbens røtter (en klubb grunnlagt av irske immigranter som ble utsatt for diskriminering) for å protestere mot undertrykkelse fra Israel.

Celtic-fanklubben North Curve publiserte i forrige uke en uttalelse der det heter at Israel har drept minst 382 palestinske fotballspillere, ødelagt anlegg og hindret fotball fra å bli spilt i hele Palestina, og der FIFA og UEFA oppfordres til å suspendere Israel fra konkurranser.