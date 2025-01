CES 2025: 8 sære og merkelige kunngjøringer du ikke bør gå glipp av

HQ

Hvis du elsker sprø og rare oppfinnelser og innovasjoner, hvorav mange aldri vil se dagens lys, er CES stedet å være og messen å følge med på. Consumer Electronics Show , som den er kjent som i sin helhet, gikk av stabelen i forrige uke, og med den fikk vi se glimt av tonnevis av lovende teknologiske nyvinninger, hvorav mange snart vil bli allemannseie og mange som sannsynligvis vil være for særegne og nisjepregede for forbrukermarkedet. Det er de spesielle, merkelige tingene vi fokuserer på i dag, så her er åtte sære kunngjøringer fra CES 2025 som du ikke bør gå glipp av.

Sony Smellivision

En av de mest uvanlige kreasjonene i år kom fra Sony, som avduket Future Immersive Entertainment Concept (FIEC). Dette er en idé som kombinerer flere sanseinntrykk for å skape den mest oppslukende formen for innholdsengasjement til dags dato. For alle som ikke behersker teknologisjargong, kan vi si at ideen går ut på å kombinere krystallklare skjermer, rik lyd, haptikk, atmosfære og til og med dufter for å få underholdningen til å føles sjokkerende ekte. Dette ble demonstrert med en utstilling med The Last of Us-tema som lot deltakerne oppleve Naughty Dogs postapokalyptiske verden på en måte som aldri før.

Homeost-som-den-er

Razer hadde noen merkelige innovasjoner å dele med verden, men den kanskje mest uvanlige var Project Arielle, en gamingstol som både kan varme opp og kjøle ned baken din mens du sitter på den. Jepp, det er en gamingstol/kontorstol som både kan varme og kjøle ned, avhengig av situasjonen, alt takket være netting- og viftedesignet som er integrert i stolen Razer Fujin Pro. Det spiller ingen rolle om det er vinter eller sommer, denne stolen passer på deg ... eller kanskje mer passende, på rumpa di.

Feline Fountain Flow

Det var noen spennende dingser for kjæledyr som gjorde sin ankomst på årets messe, og en av dem kommer vi til om et øyeblikk. Denne er kjent som Petcube Fountain, og det er en smart måte å sette kattens helse i høysetet ved å forbedre kvaliteten på vannet den drikker når den er hjemme. Det er en miniatyrfontene som ikke bare sparer vann ved at den bare aktiveres når katten nærmer seg, men den bruker også UV-teknologi til å screene vannet i en uke for å fjerne bakterier, parasitter, patogener og andre skadelige tilsetninger som kan påvirke kattens helse på sikt.

Mirumi Maskot

Yukai Engineering vil dukke opp på denne listen igjen om et øyeblikk med den andre bisarre oppfinnelsen de hadde med seg til CES i 2025. Til å begynne med er det imidlertid på tide å rette oppmerksomheten mot Mirumi, en liten robot som festes på vesken din og deretter kikker på og kaster blikk til fremmede når de går forbi. Den lodne roboten er designet for å gjenskape følelsen av å møte en menneskebaby, og tilfører deg den lille gleden og lykken i livet ditt mens du går på jobb. Det er unødvendig å si at dette definitivt er en minneverdig idé.

For Aero-istocats

Så du har skaffet deg Petcube Fountain, og nå trenger du en måte å både overvåke kattens helse og rense luften på samme tid? Ok, for det første er det en merkelig forespørsel ... men heldigvis har LG (på en eller annen måte) dekket behovet ditt. AeroCatTower er et kattesete eller en sittepinne som ved hjelp av smart teknologi kan overvåke kattens søvnmønster og vekt, samtidig som den fungerer som en oppvarmet plattform å hvile på og en luftrenser som suger opp ekle sporer og partikler som katten bærer med seg i pelsen. En ganske ryddig og om enn merkelig måte å holde huset rent, ryddig og kattevennlig på.

Roborocks støvsugere får en "arm" opp på konkurrentene

Jeg har alltid sett på robotstøvsugere som en av de største teknologiske innovasjonene gjennom tidene, men også som en av de mest frustrerende og ubrukelige. Ideen om å ha en liten robot som går rundt og støvsuger og holder huset rent mens du bruker tiden din på andre oppgaver, er genial, men hovedproblemet er at disse robotene har vært notorisk kjent for å sette seg fast når de møter mindre utfordringer i terrenget, høyden eller hindringer. Roborock har kommet opp med en løsning ved ganske enkelt å feste en fungerende AI-drevet arm til en av enhetene sine, slik at dingsen fysisk kan plukke opp og flytte gjenstander på sin vei, og til og med ta dem med tilbake til et bestemt sted slik at du enkelt kan samle dem opp. Kan dette være løsningen på savnede sokker? Kanskje...

Vekk med de syngende tungene!

Yukai Engineerings andre oppfinnelse er en like merkelig idé. Denne lille dingsen er kjent som Nékojita FuFu, og skal hjelpe dem som lider av neko-jita, det japanske uttrykket som brukes for å beskrive intoleranse mot varm mat. Den festes på tallerkenen eller kruset, og blåser deretter på den varme maten eller drikken for å kjøle den ned og gjøre den klar til inntak. Ideen er overraskende god, men utseendet og den merkelige lille anonyme bjørnen gjør dette til en klar kandidat til å bli en av CES' merkeligste innovasjoner i år.

Gartnerens gylne gås

Hagearbeid og jordbruk er en av menneskehetens eldste ferdigheter, men i løpet av de siste årene, etter hvert som smart teknologi blir stadig mer vanlig, har vi sett smarte hagealternativer gjøre sin debut og sjokkere verden. Et eksempel på dette er Plantaform Smart Indoor Garden, som egentlig er en kapsel der du kan dyrke urter og planter uten å trenge sollys, utendørs plass eller til og med rotete jord. Den erstatter alt dette med fogponics, en svært effektiv måte å få vann og næringsstoffer absorbert av planter, en metode som også hevder å forbedre hastigheten som planter vokser. Hvis du mangler en hage og ikke vil ha alt oppstyret med en kolonihage, er dette alternativet definitivt et godt alternativ.