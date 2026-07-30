Chad Powers Disney+» er tilbake med sin andre sesong i september

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Hvis du likte Glen Powers' eksentriske fremføring som den maskerte college-fotball-quarterbacken Chad Powers da den første sesongen av sportskomedieserien hadde premiere i fjor, har vi gode nyheter å dele.

Chad Powers Serien kommer snart tilbake, da lanseringsdatoen for den andre sesongen av serien nå er offisielt bekreftet. Den skal ha premiere på Disney+ via Hulu, og de neste episodene kommer allerede 3. september.

Ja, akkurat i tide til at NFL-sesongen for alvor starter og like etter at college football-sesongen i USA har gått i gang, kommer komedieserien tilbake, og de første bildene nedenfor gir en forsmak på hva som venter.

Hvis du ikke har sett « Chad Powers, kan du sjekke ut vår anmeldelse av den første sesongen for mer informasjon.